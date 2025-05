Stati Uniti e Ucraina firmano accordo per il Fondo di Investimento per la Ricostruzione

Stati Uniti e l'Ucraina hanno firmato un accordo per istituire il Fondo di Investimento per la Ricostruzione Stati Uniti-Ucraina. Lo ha annunciato il Tesoro americano. "Riconoscendo il significativo sostegno finanziario e materiale fornito dal popolo statunitense alla difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa su vasta scala - si legge in una nota - questa partnership economica consente ai nostri due Paesi di collaborare e investire insieme per garantire che le nostre risorse, competenze e capacità reciproche possano accelerare la ripresa economica dell'Ucraina"."Sotto la guida del presidente Donald Trump, il Dipartimento del Tesoro e la U.S. International Development Finance Corporation (Dfc) collaboreranno con il Governo ucraino per finalizzare la governance del programma e promuovere questa importante partnership", prosegue. 🔗 Quotidiano.net - Stati Uniti e Ucraina firmano accordo per il Fondo di Investimento per la Ricostruzione Glie l'hanno firmato unper istituire ildiper la. Lo ha annunciato il Tesoro americano. "Riconoscendo il significativo sostegno finanziario e materiale fornito dal popolo statunitense alla difesa dell'dopo l'invasione russa su vasta scala - si legge in una nota - questa partnership economica consente ai nostri due Paesi di collaborare e investire insieme per garantire che le nostre risorse, competenze e capacità reciproche possano accelerare la ripresa economica dell'"."Sotto la guida del presidente Donald Trump, il Dipartimento del Tesoro e la U.S. International Development Finance Corporation (Dfc) collaboreranno con il Governo ucraino per finalizzare la governance del programma e promuovere questa importante partnership", prosegue. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Terre rare: Ucraina e Stati Uniti firmano un memorandum d’intesa. «Apre la strada al Fondo di investimento per la ricostruzione dell’Ucraina» - L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum che dimostra l’intenzione di finalizzare e concludere un accordo sulle terre rare. Lo annuncia il vice primo ministro e ministro dell’Economia ucraina Yulia Svyrydenko, come riporta Ukrainska Pravda. «Oggi – ha dichiarato – abbiamo compiuto un passo avanti verso un accordo di partenariato economico congiunto con gli Usa. Il memorandum dimostra il costruttivo lavoro congiunto e l’intenzione di finalizzare e concludere un accordo vantaggioso per entrambi i nostri popoli». 🔗open.online

Stati Uniti non firmano bozza di risoluzione Onu sull'Ucraina - Gli Stati Uniti si rifiutano di essere co-autori di una bozza di risoluzione dell'Onu in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, che sostiene l'integrità territoriale del Paese e condanna l'aggressione russa. Lo scrive Reuters online. "La situazione attuale è che gli Stati Uniti non lo firmeranno", ha detto una fonte diplomatica. La bozza, che condanna l'aggressione russa e ribadisce l'impegno per la sovranità dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, è sostenuta da più di 50 Paesi. 🔗quotidiano.net

Sumy, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili sull'Ucraina) - C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Usa e Ucraina firmano l'intesa sui minerali - Firmato l'accordo Usa-Ucraina sui minerali; Guerra Ucraina - Russia, le news. Usa e Ucraina firmano accordo sulle terre rare; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Ucraina e Usa firmano l'accordo sulle terre rare: ci sarà anche un fondo per la ricostruzione; Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare | Istituito anche un fondo per la ricostruzione del Paese. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Stati Uniti e Ucraina firmano accordo per il Fondo di Investimento per la Ricostruzione - Annunciato dal Tesoro USA, l'accordo mira ad accelerare la ripresa economica dell'Ucraina dopo l'invasione russa. 🔗quotidiano.net

Ucraina, firmato l'accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Kiev. Trump: «Putin mi rispetta, penso voglia la pace» - Guerra Ucraina, le notizie in diretta di oggi 30 aprile 2025. Il segretario di Stato americano Rubio ribadisce che gli Usa metteranno fine alla loro mediazione sulla guerra a meno che non ... 🔗ilmessaggero.it

Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare - Stati Uniti e Ucraina hanno firmato un accordo sulle terre rare e istituito un fondo congiunto per la ricostruzione, rafforzando la cooperazione economica e il sostegno di Washington a Kiev ... 🔗msn.com