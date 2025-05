Lanazione.it - Star dell’opera. Ecco Sumi Jo e Francisco Araiza

LeinternazionaliJo esaranno i docenti delle nuove masterclass dell'edizione 2025 de "Le Stanze" la scuola per cantanti lirici e musicisti per un percorso di studio che unisce tradizione e innovazione. Appuntamento da domani al 5 maggio con l'ultimo soprano di Karajan sull'opera "Rigoletto"Jo e ancora dal 26 al 30 maggio la masterclass di canto lirico con il tenore messicano. Il ciclo di lezioni culminerà con la messa in scena del "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, che non sarà l'unico autore o titolo su cui lavoreranno i partecipanti.L'iniziativa è possibile grazie a Fondazione Guido d'Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio – che, nell'ambito delle molte azioni volte allo sviluppo e alla promozione della cultura sul territorio, conferma il suo impegno per la diffusione della cultura musicale, oltre che per formare e preparare nuovi talenti al lavoro di artista (le lezioni si terranno presso la Casa della Musica di Arezzo, situata nello storico Palazzo della Fraternita dei Laici in via Giorgio Vasari 6