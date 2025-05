Stanno tornando in trend le sneaker ballerine e a confermarlo è stata Jennifer Lawrence

sneaker ballerine. A rilanciarle, con la sua solita nonchalance, è Jennifer Lawrence, avvistata per le strade di Manhattan con ai piedi l’ibrido che sta accendendo il dibattito tra addetti ai lavori e fashion victim.Jennifer Lawrence rilancia le “sneaker ballerine”: il trend ibrido che segnerà l’estate 2025L’attrice premio Oscar, nota per il suo stile rilassato e sempre centrato, ha sfoggiato un paio di scarpe che mescolano l’eleganza discreta delle ballerine con il comfort robusto delle sneaker. Niente tacchi, niente strutture rigide. Solo una suola spessa, tomaia in tessuto e un cinturino elastico che ricorda le Mary Jane più contemporanee. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Stanno tornando in trend le sneaker ballerine (e a confermarlo è stata Jennifer Lawrence) Quando le temperature iniziano a salire, la moda prende fiato e osa di più. E tra i primi segnali di un’estate che si preannuncia poco convenzionale, c’è una scarpa che divide ma conquista: le. A rilanciarle, con la sua solita nonchalance, è, avviper le strade di Manhattan con ai piedi l’ibrido che sta accendendo il dibattito tra addetti ai lavori e fashion victim.rilancia le “”: ilibrido che segnerà l’estate 2025L’attrice premio Oscar, nota per il suo stile rilassato e sempre centrato, ha sfoggiato un paio di scarpe che mescolano l’eleganza discreta dellecon il comfort robusto delle. Niente tacchi, niente strutture rigide. Solo una suola spessa, tomaia in tessuto e un cinturino elastico che ricorda le Mary Jane più contemporanee. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sì, i sandali granny stanno (davvero) tornando in trend - Dimentica le zeppe esagerate e i tacchi vertiginosi: l’estate 2025 ha un nuovo protagonista ai piedi delle donne più stilose del momento. Parliamo delle granny sandals, i sandali dal gusto retrò che sembravano relegati ai ricordi d’infanzia e alle foto sbiadite delle nonne, ma che ora tornano in scena con un’identità tutta nuova. E sì, sono pronte a dettare legge tra le tendenze della bella stagione. 🔗metropolitanmagazine.it

I millennial makeup trend stanno tornando: quando il beauty è ciclico (ma la nostalgia vende) - E se vi dicessimo che i millennial makeup trend sono tornati? Negli ultimi anni, la Gen Z ha cercato di mettere da parte alcune tendenze che hanno segnato la generazione millennial, dichiarandole superate. Ma la moda, si sa, è ciclica, e molti di quei trend stanno facendo un ritorno in grande stile. Dalle labbra ultra glossy, passando per il celebre millennial pink, ecco come alcuni dei simboli degli anni 2000 e 2010 stanno riconquistando il loro posto. 🔗metropolitanmagazine.it

Stanno tornando gli specchietti makeup da borsa (ed è tutto merito di TikTok) - Gli specchietti da borsa stanno vivendo un vero e proprio momento di gloria. Compatti, eleganti e incredibilmente funzionali, questi piccoli accessori sono diventati protagonisti delle wishlist beauty e dei virali video “What’s in My Bag” su TikTok. Brand come Rhode di Hailey Bieber, Merit e Refy hanno colto l’opportunità, lanciando le proprie versioni di questo classico intramontabile, rendendolo un vero oggetto del desiderio. 🔗metropolitanmagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I migliori drop sneaker uomo di aprile 2025 sono una carrellata di vere e proprie sorprese; Tutte le sneakers bianche che indosseremo nel 2025 (e non solo); Queste Puma saranno le nuove it-sneakers scamosciate dell'estate 2025; Le sneakers più belle per l’autunno 2024: i modelli del momento. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media