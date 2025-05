Stangata sulla tassa rifiuti | Rincaro del 63 per cento E il servizio è peggiorato

Stangata sulla tassa rifiuti a Santarcangelo. Nel 2024 la tariffa era aumentata del 6 per cento. Quest'anno il Rincaro sarà maggiore: la tassa "crescerà del 6,3 per cento", attacca la minoranza, che ha votato compatta contro l'aumento, approvato martedì sera dalla maggioranza. Un aumento, ha spiegato in aula l'assessore al bilancio Gianni Giambi, dovuto all'incremento dei costi del servizio e alle disposizioni di Arera (l'Autorità di regolazione in materia di energia, reti e ambiente). "È un incremento ingiustificato, considerando anche che non aumenta la qualità del servizio", attaccano dalla minoranza i consiglieri di Alleanza civica e Fratelli d'Italia e Luigi Berlati. Durissimo l'affondo di Gabriele Stanchini (Alleanza civica). "Il Rincaro del 6,3 per cento non é né giustificabile né sostenibile nel contesto economico di oggi, già segnato da rincari generalizzati".

