Stadio San Siro nessuna proposta di acquisto Avanti con l’iter del progetto di Milan e Inter

Milano, 1 maggio 2025 – Com'era prevedibile, per lo Stadio Meazza non sono arrivate al Comune di Milano offerte alternative a quella presentata da Milan e Inter. E dunque ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club. È scaduto alle 23.59 di mercoledì 30 aprile, infatti, il termine per partecipare all'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di Interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) "San Siro", comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza. Obiettivo del bando era di verificare l'esistenza di eventuali proposte migliorative rispetto a quella presentata dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell'ambito San Siro, la costruzione di un nuovo Stadio, la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione.

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell'evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell'Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo.

Stadio San Siro a Milan e Inter, la Procura di Milano avvia un'indagine - Indagine della Procura di Milano sulla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milan e Inter: ecco qual è la situazione

Scaroni all'evento "Il Foglio a San Siro" su stadio e dirigenza - Durante l'evento "Il Foglio a San Siro", il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato importanti dichiarazioni su vari temi riguardanti il futuro del club. Tra gli argomenti principali, la scelta del nuovo direttore sportivo, il ruolo di Zlatan Ibrahimovic all'interno della società, il progetto del nuovo stadio e la gestione dei tifosi più accesi. Scaroni ha parlato innanzitutto della ricerca del nuovo direttore sportivo, spiegando che il club è ancora in fase di valutazione: "Ci stiamo guardando intorno per rafforzare il nostro team dirigenziale.

