Stadio San Siro Comune | Nessuna proposta alternativa a quella di Inter e Milan

Nessuna proposta alternativa a quella di Inter e Milan è giunta al Comune di Milano sullo Stadio di San Siro. Lo fa sapere Palazzo Marino al termine dell’avviso pubblico scaduto mercoledì sera a mezzanotte per la raccolta di manifestazioni di Interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) ‘San Siro’, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza.Il bando aveva l’obiettivo di verificare l’esistenza di eventuali proposte migliorative rispetto a quella presentata dai due club lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell’ambito San Siro, la costruzione di un nuovo Stadio, la rifunzionalizzazione dell’attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione.“Non essendo pervenuta alcuna proposta alternativa – fa sapere il Comune – proseguono i lavori del Gruppo di lavoro Interdirezionale e della Conferenza dei servizi per definire gli atti conclusivi del procedimento di valutazione tecnica (ai sensi della Legge ‘Stadi’), secondo gli indirizzi indicati dall’Amministrazione. 🔗 Lapresse.it - Stadio San Siro, Comune: “Nessuna proposta alternativa a quella di Inter e Milan diè giunta aldio sullodi San. Lo fa sapere Palazzo Marino al termine dell’avviso pubblico scaduto mercoledì sera a mezzanotte per la raccolta di manifestazioni diesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) ‘San’, comprensivo delloGiuseppe Meazza.Il bando aveva l’obiettivo di verificare l’esistenza di eventuali proposte migliorative rispetto apresentata dai due club lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell’ambito San, la costruzione di un nuovo, la rifunzionalizzazione dell’attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione.“Non essendo pervenuta alcuna– fa sapere il– proseguono i lavori del Gruppo di lavorodirezionale e della Conferenza dei servizi per definire gli atti conclusivi del procedimento di valutazione tecnica (ai sensi della Legge ‘Stadi’), secondo gli indirizzi indicati dall’Amministrazione. 🔗 Lapresse.it

