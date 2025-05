Stadio arrivano i soldi per le tribune | Ma resta l’incognita dei tempi

arrivano i soldi per gli impianti sportivi. Il consiglio comunale (favorevole la maggioranza, contraria l'opposizione) ha approvato la variazione di bilancio che consente di stanziare 5 milioni di euro per incrementare opere e servizi per la città, resa possibile dall'avanzo del 2024. E tra questi soldi, 1,4 milioni di euro sono quelli dedicati al campo sportivo di San Giusto, e al consolidamento del bocciodromo. Va visto quali saranno i tempi per completare le opere, ma soldi e volontà politica di sistemare la situazione ci sono. In una intervista dedicata al nostro giornale l'assessore allo sport, Salvatore Saltarello, ha parlato di un progetto per spalti modulari in modo da trovare posto per i tifosi di casa e per gli ospiti, più un altro spazio 'in piedi' in modo da avere la deroga sulla capienza per portare lo Scandicci a casa già dal prossimo campionato.

