Squalifica Yildiz: Marco Bucciantini ha parlato in esclusiva a del rosso rimediato dal turco in Juve MonzaIntervistato in esclusiva da , il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così della Squalifica di Kenan Yildiz dopo l’espulsione rimediata in Juve Monza.Bucciantini – Che idea ti sei fatto del gesto commesso da Yildiz contro il Monza?«Yildiz credo che sia già un calciatore molto maturo: l’effetto di quello che ha commesso su Bianco è stato nettamente superiore all’intenzione. Lui ha commesso un errore, però li fanno Anche i trentenni! Mi ricordo bene quanto commesso lo scorso anno da Milik contro l’Empoli o da Di Maria due anni fa contro lo stesso Monza. Yildiz ha come grande pregio proprio la mentalità: è stato un incidente. La sanzione del Giudice Sportivo e le scuse bastano ed avanzano». 🔗 Juventusnews24.com - Squalifica Yildiz, Bucciantini non condanna il numero 10: «Anche i trentenni fanno errori! È stato un incidente, la sanzione e le scuse bastano e avanzano» : Marcoha parlato in esclusiva a del rosso rimediato dal turco in Juve MonzaInterviin esclusiva da , il giornalista Marcoha parlato così delladi Kenandopo l’espulsione rimediata in Juve Monza.– Che idea ti sei fatto del gesto commesso dacontro il Monza?«credo che sia già un calciatore molto maturo: l’effetto di quello che ha commesso su Bianco ènettamente superiore all’intenzione. Lui ha commesso un errore, però li! Mi ricordo bene quanto commesso lo scorso anno da Milik contro l’Empoli o da Di Maria due anni fa contro lo stesso Monza.ha come grande pregio proprio la mentalità: èun. Ladel Giudice Sportivo e leed». 🔗 Juventusnews24.com

