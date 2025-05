Sport in tv oggi giovedì 1 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

giovedì 1° maggio ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Madrid, il ciclismo con il Giro di Turchia, il Giro di Romandia e la Classica di Francoforte, il curling con i Mondiali di doppio misto, e tanto altro ancora.Saranno due gli azzurri impegnati nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: Matteo Arnaldi sfiderà il britannico Jack Draper, numero 5 del seeding, mentre la testa di serie numero 10, Lorenzo Musetti, se la vedrà con il lucky loser canadese Gabriel Diallo.Musetti-Diallo, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streamingCALENDARIO Sport IN TV oggigiovedì 1° maggio09.35 Ciclismo, Giro di Turchia: quinta tappa – 11.30 EuroSport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN11. 🔗 Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 1° maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming 1°ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA di Madrid, il ciclismo con il Giro di Turchia, il Giro di Romandia e la Classica di Francoforte, il curling con i Mondiali di doppio misto, e tanto altro ancora.Saranno due gli azzurri impegnati nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: Matteo Arnaldi sfiderà il britannico Jack Draper, numero 5 del seeding, mentre la testa di serie numero 10, Lorenzo Musetti, se la vedrà con il lucky loser canadese Gabriel Diallo.Musetti-Diallo, ATP Madrid 2025:o,, tv,CALENDARIOIN TV1°09.35 Ciclismo, Giro di Turchia: quinta tappa – 11.30 Euro2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN11. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Sport invernali oggi in tv: orari giovedì 13 febbraio, programma, streaming - Oggi, giovedì 13 febbraio, saranno protagonisti gli sport invernali: per lo sci alpino gare dei Mondiali, con il gigante femminile e le qualificazioni del gigante maschile, e di Coppa Europa, con il superG femminile, mentre per la combinata nordica prove dei Mondiali junior, con le team sprint, maschile e femminile. Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Per i Mondiali 2025 di sci alpino andrà in scena a Saalbach (Austria) lo slalom gigante femminile: lo start della prima manche avverrà alle ore 09. 🔗oasport.it

Sport in tv oggi (giovedì 13 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Giovedì 13 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, il basket con l’Eurolega, gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino, il calcio con Europa League e Conference League, e tanto altro ancora. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese E’ stato riscritto il programma della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino: per le donne l’appuntamento a La Thuile (Italia), a seguito delle cancellazioni della discesa e dei due giorni di prove cronometrate, ... 🔗oasport.it

Sport in tv oggi (giovedì 10 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Giovedì 10 aprile ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con l’ATP Masters 1000 di Montecarlo e le qualificazioni della Billie Jean King Cup, il basket con l’Eurolega, il ciclismo con il Giro dei Paesi Baschi, gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpinismo, e tanto altro ancora. E’ il giorno del derby azzurro negli ottavi del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis: si affronteranno per un posto nei quarti Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, numero 13 del seeding. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Sport in tv oggi, giovedì 17 aprile 2025: Europa League e il tennis; Lazio-Bodo Glimt, dove vedere i quarti di Europa League in tv e streaming: gli orari; Sport in tv oggi, giovedì 10 aprile 2025: Conference League, Europa League e tennis; Athletic Bilbao-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti