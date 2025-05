Sport in tv giovedì 1 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

giovedì 1 maggio, sarà ricca di eventi Sportivi. In campo Europa e Conference League con l’andata delle semifinali. La Fiorentina di Raffaele Palladino va a caccia della terza finale. Fischio d’inizio alle 21.00 a Siviglia contro il Betis. In contemporanea anche Djurgarden-Chelsea e, in Europa League, Athletic Bilbao-Manchester United e Tottenham-Bodo Glimt. Giornata di quarti di finale al Masters 1000 di Madrid. Primo sfida sulla terra tra Casper Ruud e Danil Medvedev e incrocio tra sorprese con Francisco Cerundolo contro Jakub Mensik. I playoff Nba non si fermano. Primi match point per Golden State, impegnata a Houston in gara-5 (ore 01.30), Minnesota, in casa dei Lakers in gara-5 (ore 04.00), e Denver, che può chiudere 4-2 in casa contro i Clippers (ore 22.00). Sport in tv giovedì 1 maggio: programma e orari di tutti gli eventi SportFACE. 🔗 La giornata di oggi,, sarà ricca diivi. In campo Europa e Conference League con l’andata delle semifinali. La Fiorentina di Raffaele Palladino va a caccia della terza finale. Fischio d’inizio alle 21.00 a Siviglia contro il Betis. In contemporanea anche Djurgarden-Chelsea e, in Europa League, Athletic Bilbao-Manchester United e Tottenham-Bodo Glimt. Giornata di quarti di finale al Masters 1000 di Madrid. Primo sfida sulla terra tra Casper Ruud e Danil Medvedev e incrocio tra sorprese con Francisco Cerundolo contro Jakub Mensik. I playoff Nba non si fermano. Primi match point per Golden State, impegnata a Houston in gara-5 (ore 01.30), Minnesota, in casa dei Lakers in gara-5 (ore 04.00), e Denver, che può chiudere 4-2 in casa contro i Clippers (ore 22.00).in tvdigliFACE. 🔗 Sportface.it

Su questo argomento da altre fonti

Sport invernali oggi in tv: orari giovedì 13 febbraio, programma, streaming - Oggi, giovedì 13 febbraio, saranno protagonisti gli sport invernali: per lo sci alpino gare dei Mondiali, con il gigante femminile e le qualificazioni del gigante maschile, e di Coppa Europa, con il superG femminile, mentre per la combinata nordica prove dei Mondiali junior, con le team sprint, maschile e femminile. Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Per i Mondiali 2025 di sci alpino andrà in scena a Saalbach (Austria) lo slalom gigante femminile: lo start della prima manche avverrà alle ore 09. 🔗oasport.it

Sport in tv oggi (giovedì 13 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Giovedì 13 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, il basket con l’Eurolega, gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino, il calcio con Europa League e Conference League, e tanto altro ancora. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese E’ stato riscritto il programma della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino: per le donne l’appuntamento a La Thuile (Italia), a seguito delle cancellazioni della discesa e dei due giorni di prove cronometrate, ... 🔗oasport.it

Sport in tv oggi (giovedì 10 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Giovedì 10 aprile ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con l’ATP Masters 1000 di Montecarlo e le qualificazioni della Billie Jean King Cup, il basket con l’Eurolega, il ciclismo con il Giro dei Paesi Baschi, gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpinismo, e tanto altro ancora. E’ il giorno del derby azzurro negli ottavi del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis: si affronteranno per un posto nei quarti Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, numero 13 del seeding. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Miami in tv; TV - Calcio estero, Premier League e Bundesliga live su Sky e in streaming su NOW da giovedì 1 a lunedì 5 maggio; Il programma delle Olimpiadi di giovedì 1 agosto: gli italiani in gara e dove vederli in tv; Stasera in tv, cosa vedere: Serie tv, programmi e film di oggi giovedì 1 agosto 2024. 🔗Se ne parla anche su altri siti