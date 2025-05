Sport e tradizione al 12 Palio degli Esercizi Storici Fiorentini al Visarno

Sport e tradizione si uniscono nel 12° Palio degli Esercizi Storici Fiorentini. Corsa che si disputerà oggi al Visarno ‘Cesare Meli’. Inizio alle 15,08 con la prima batteria e finale alle 18,45 dopo le 7 batterie che vedranno i vincenti confrontarsi per l’aggiudicazione del Palio con 60 cavalli al via. Tra i favoriti Eva dei Greppi, Fato d’Amore, Fabres dei Greppi, Danielino e Discovery Mail.Ogni cavallo in gara è abbinato a un Esercizio storico. La presentazione si è tenuta presso Campolmi Filati e durante l’incontro sono stati abbinati i cavalli agli Esercizi. Un appuntamento che sarà arricchito dalla presenza all’ippodromo del Festival del Lavoro Creativo, con mercatino artigianale, tanti stand, street food e dj set fino a tarda sera."Il Palio - afferma Leonardo Tulini, vice presidente dell’Associazione Esercizi Storici Fiorentini - è più di una semplice corsa di cavalli. 🔗 Sport.quotidiano.net - Sport e tradizione al 12° Palio degli Esercizi Storici Fiorentini al Visarno si uniscono nel 12°. Corsa che si disputerà oggi al‘Cesare Meli’. Inizio alle 15,08 con la prima batteria e finale alle 18,45 dopo le 7 batterie che vedranno i vincenti confrontarsi per l’aggiudicazione delcon 60 cavalli al via. Tra i favoriti Eva dei Greppi, Fato d’Amore, Fabres dei Greppi, Danielino e Discovery Mail.Ogni cavallo in gara è abbinato a uno storico. La presentazione si è tenuta presso Campolmi Filati e durante l’incontro sono stati abbinati i cavalli agli. Un appuntamento che sarà arricchito dalla presenza all’ippodromo del Festival del Lavoro Creativo, con mercatino artigianale, tanti stand, street food e dj set fino a tarda sera."Il- afferma Leonardo Tulini, vice presidente dell’Associazione- è più di una semplice corsa di cavalli. 🔗 Sport.quotidiano.net

