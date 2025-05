Sport e finanza | l' importanza dei conti in ordine al Lions Club Rimini Host

Sport e finanza, l'importanza di avere i conti in ordine', l'appuntamento Lions Club Rimini Host con ospite il direttore generale biancorosso, Davide Turci, e il vicepresidente Moreno Maresi. Con loro, presenti anche il pilota Yamaha Italian Sbk, Alessandro Arcangeli, e il vicepresidente di New Rimini Baseball, Giacomo Pelliccioni.Nel parlare di sostenibilità e delle origini della Rinascita, è stato inevitabile andare indietro di qualche anno. "Una singola azione di questi anni? Il 3 luglio del 2018, quando abbiamo presentato il progetto Rbr al Peacock, a San Giuliano – ricorda Turci –. Oltre 200 persone alla prima conferenza stampa, Fantastico".L'idea di fondo di Rbr? Andare al di là del risultato. Ricostruire il rapporto con la città andando oltre a quello che accade in campo.

