?Sporchiamoci le mani | l?esercito dei volontari pronto per Lecce

Lecce è pronta a "sporcarsi le mani" per l'ambiente. Il prossimo 3 maggio, a partire dalle 9.30, si terrà una giornata di pulizia straordinaria in via Vecchia.

"Sporchiamoci le mani", si parte con Castrì di Lecce: «Educare al rispetto con i fatti» - Parte da Castrì di Lecce “Sporchiamoci le mani”, la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione ambientale a tutela e difesa del nostro territorio e promossa ... 🔗msn.com