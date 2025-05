Spiaggia invasa dalle meduse morte si ripete il fenomeno naturale FOTO-VIDEO

Spiaggia visto anche il bel tempo caratterizzato da sole e caldo.Ma a nessuno è sfuggito come ci fossero numerose meduse morte in Spiaggia.Inevitabile lo stupore ma si tratta di un fenomeno naturale e non ci sono. 🔗 Ilpescara.it - Spiaggia invasa dalle meduse morte, si ripete il fenomeno naturale [FOTO-VIDEO] In tanti nella giornata del primo maggio hanno deciso di passare del tempo invisto anche il bel tempo caratterizzato da sole e caldo.Ma a nessuno è sfuggito come ci fossero numerosein.Inevitabile lo stupore ma si tratta di une non ci sono. 🔗 Ilpescara.it

Francavilla al Mare, il maltempo si ritira: spiaggia invasa dai detriti del fiume Alento - Sta progressivamente rientrando l’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha interessato Francavilla al Mare, lasciando però evidenti segni del suo passaggio sulla spiaggia e all'interno del porto. In particolare, il fiume Alento ha trasportato una grande quantità di detriti che si sono... 🔗chietitoday.it

Cagliari, la spiaggia del Poetto invasa dalle meduse: "Bisogna fare lo slalom, per fortuna sono innocue" - CAGLIARI. La spiaggia del Poetto oggi è invasa dalle meduse. Sono diverse le segnalazioni degli utenti sui vari gruppi social. "Pieno di meduse morte a riva", si legge su uno dei tanti post. "Bisognav ... 🔗youtg.net

L’invasione di meduse. “Non è ancora chiaro di che specie si tratta” - Sono spiaggiate sulla riva del mare lungo tutto il litorale della Riviera delle palme. La biologa marina Olga Annibale: “Si pensa a due tipi in particolare, una può causare irritazioni per l’uomo ment ... 🔗msn.com

Cagliari, invasione di meduse sulla spiaggia del Poetto - Spiaggia del Poetto, a Cagliari ... è stata l'invasione di meduse in acqua e nell'arenile. In tanti con il cellulare hanno immortalato l'evento e rinunciato a immergersi per il timore di venire ... 🔗repubblica.it