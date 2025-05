Spezia-Salernitana | sfida decisiva per la promozione in Serie A

Spezia-Salernitana, in programma oggi pomeriggio, alle ore 15, allo stadio Alberto Picco (arbitra Fourneau), ha il sapore affascinante della svolta. Gli input positivi e rassicuranti lanciati dal neo proprietario del club bianco Thomas Roberts e dal neo presidente Charlie Stillitano hanno ingenerato un clima di comprensibile entusiasmo nell’ambiente sportivo, ma anche in seno alla squadra e allo staff tecnico. Ieri sera gli stessi Stillitano e Roberts hanno avuto il loro primo incontro, nell’albergo sede del ritiro della squadra, con tecnici e giocatori, innestando loro carica e forza in vista del finale di campionato. Ciò che sarebbe servito durante la stagione, dove invece l’incertezza societaria l’ha fatta da padrone, con ben tre cambi al vertice che, alla lunga, hanno inevitabilmente pesato. 🔗 Sport.quotidiano.net - Spezia-Salernitana: sfida decisiva per la promozione in Serie A Il match, in programma oggi pomeriggio, alle ore 15, allo stadio Alberto Picco (arbitra Fourneau), ha il sapore affascinante della svolta. Gli input positivi e rassicuranti lanciati dal neo proprietario del club bianco Thomas Roberts e dal neo presidente Charlie Stillitano hanno ingenerato un clima di comprensibile entusiasmo nell’ambiente sportivo, ma anche in seno alla squadra e allo staff tecnico. Ieri sera gli stessi Stillitano e Roberts hanno avuto il loro primo incontro, nell’albergo sede del ritiro della squadra, con tecnici e giocatori, innestando loro carica e forza in vista del finale di campionato. Ciò che sarebbe servito durante la stagione, dove invece l’incertezza societaria l’ha fatta da padrone, con ben tre cambi al vertice che, alla lunga, hanno inevitabilmente pesato. 🔗 Sport.quotidiano.net

Jolo avanza ai play off: sfida decisiva contro Calenzano per la promozione - Per lo Jolo, il sogno-promozione continua: il prossimo ostacolo si chiama Calenzano. E il Casale Fattoria si è salvato "condannando" il CSL Prato Social Club alla retrocessione. Spareggi di Prima Categoria a due facce per le formazioni pratesi che ieri sono scese in campo. E c’è tutto il tempo di tirare le somme, prima di guardare oltre. Pollice alzato per lo Jolo che, da terza in classifica nel girone D, ha ricevuto al "Fantaccini" l’Albacarraia giunta quarta in campionato. 🔗lanazione.it

Entella-Arezzo: Sfida Decisiva a Chiavari per la Promozione in Serie B - Quello che andrà in scena domenica sarà l’ottavo precedente nella storia tra Entella ed Arezzo, la quarta sfida che si gioca in terra ligure. Attualmente il bilancio complessivo vede due vittorie amaranto, quattro pareggi e un successo dei liguri. L’ultimo confronto a Chiavari è andato in scena a settembre 2023 e ha visto il successo del Cavallino per 2-1 grazie alle rete di Gucci e Poggesi. Un risultato che fu blindato dalla parate di Trombini. 🔗lanazione.it

Sansepolcro verso la promozione: decisiva la sfida contro Umbertide - Alla fine il Sansepolcro riesce sempre ad uscire bene dopo aver passato le sofferenze. Anche domenica, quando ha rimediato dallo 0-2 al 2-2 contro la Pietralunghese e al 95’ la diretta inseguitrice Angelana ha fallito il calcio di rigore che l’avrebbe riportata a un solo punto dai bianconeri. Tutto immutato, con un paio di novità: il Cannara che esce di scena per il primato e la Narnese che vi rientra. 🔗sport.quotidiano.net

