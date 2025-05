Spezia-Salernitana | Sfida Cruciale tra Ex Rivali di Serie A

Serie A, il 2 aprile 2023, Spezia-Salernitana e quel giorno, all’autorete di Caldara sul finire del primo tempo, rispose Shomurodov (l’unico gol del deludente attaccante) a metà ripresa. Mister Semplici schierò, con schema 4-3-3, Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou (31’ st Bastoni); Bourabia, Ekdal (40’ st Wisniewski), Kovalenko (1’ st Maldini); Verde (1’ st Zurkowski), Shomurodov, Gyasi (9’ st Agudelo). L’epilogo della stagione fu l’amara retrocessione, dopo un buon inizio.Il match di oggi, invece, sarà il 30° confronto assoluto tra i bianchi e i granata, con gli spezzini in vantaggio grazie a 14 vittorie, a cui rispondono le 10 avversarie (e i 5 pareggi). L’ultimo successo granata risale all’estate scorsa in Coppa Italia, quando gli uomini di Marino trionfarono ai calci di rigore all’Arechi, mentre i granata, nella loro storia, hanno vinto una sola volta al Picco, nel remoto 1949 per 3-2, nel campionato cadetto: il 13 marzo, doppio vantaggio aquilotto con Mangini e Zordan, poi la ribaltarono Taccola con una doppietta e Flumini. 🔗 Sport.quotidiano.net - Spezia-Salernitana: Sfida Cruciale tra Ex Rivali di Serie A L’ultima volta fu un 1-1 nel percorso verso la retrocessione. Si giocava inA, il 2 aprile 2023,e quel giorno, all’autorete di Caldara sul finire del primo tempo, rispose Shomurodov (l’unico gol del deludente attaccante) a metà ripresa. Mister Semplici schierò, con schema 4-3-3, Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou (31’ st Bastoni); Bourabia, Ekdal (40’ st Wisniewski), Kovalenko (1’ st Maldini); Verde (1’ st Zurkowski), Shomurodov, Gyasi (9’ st Agudelo). L’epilogo della stagione fu l’amara retrocessione, dopo un buon inizio.Il match di oggi, invece, sarà il 30° confronto assoluto tra i bianchi e i granata, con gli spezzini in vantaggio grazie a 14 vittorie, a cui rispondono le 10 avversarie (e i 5 pareggi). L’ultimo successo granata risale all’estate scorsa in Coppa Italia, quando gli uomini di Marino trionfarono ai calci di rigore all’Arechi, mentre i granata, nella loro storia, hanno vinto una sola volta al Picco, nel remoto 1949 per 3-2, nel campionato cadetto: il 13 marzo, doppio vantaggio aquilotto con Mangini e Zordan, poi la ribaltarono Taccola con una doppietta e Flumini. 🔗 Sport.quotidiano.net

