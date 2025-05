Spezia-Salernitana 2-0 | prima Kouda e poi Vignali davanti a Roberts e Stillitano

Spezia, 1° maggio 2025 – Due gol, uno nel primo tempo, di Kouda, e uno nel secondo, di Vignali. In mezzo due pali degli avversari. Finisce così Spezia-Salernitana, con un 2-0 che lancia gli aquilotti, sotto gli occhi del nuovo proprietario Thomas Roberts e del nuovo presidente Charlie Stillitano, a quota 63.Il Pisa, che batte il Frosinone, a tre turni dalla fine (a +9), non può ancora festeggiare la promozione diretta.D'Angelo lascia fuori Lapadula per Falcinelli e sceglie Kouda al posto di Nagy, mentre con il rientro di Bertola in difesa, scala Mateju avanti a destra e va in panchina anche Elia.Sul cross dalla destra di Mateju, il colpo di testa di Aurelio va lontano dallo specchio, da buona posizione e sono passati 7 minuti. La risposta all'11' di Lochoshvili con una conclusione da fuori, va direttamente in Ferrovia. 🔗 Lanazione.it - Spezia-Salernitana 2-0: prima Kouda e poi Vignali davanti a Roberts e Stillitano La, 1° maggio 2025 – Due gol, uno nel primo tempo, di, e uno nel secondo, di. In mezzo due pali degli avversari. Finisce così, con un 2-0 che lancia gli aquilotti, sotto gli occhi del nuovo proprietario Thomase del nuovo presidente Charlie, a quota 63.Il Pisa, che batte il Frosinone, a tre turni dalla fine (a +9), non può ancora festeggiare la promozione diretta.D'Angelo lascia fuori Lapadula per Falcinelli e sceglieal posto di Nagy, mentre con il rientro di Bertola in difesa, scala Mateju avanti a destra e va in panchina anche Elia.Sul cross dalla destra di Mateju, il colpo di testa di Aurelio va lontano dallo specchio, da buona posizione e sono passati 7 minuti. La risposta all'11' di Lochoshvili con una conclusione da fuori, va direttamente in Ferrovia. 🔗 Lanazione.it

