Spezia-Salernitana 2-0 pagelle e highlights | Ruggeri in tilt male Tongya Stojanovic e Simy

Salernitana al Picco di La Spezia. Scortati da 1200 tifosi i granata faticano nel primo tempo e giocano una discreta ripresa ma non riescono a sfatare il tabù trasferta. Marino ha presentato in campo le novità Stojanovic, in luogo di Soriano, e Tongya, per Verde, contro la formazione allenata da D'Angelo. Nessun turn over in difesa con il tecnico che ha schierato i diffidati. Ruggeri dorme, Kouda sblocca il risultatoI padroni di casa prendono subito il pallino del gioco e con Aurelio (conclusione a lato) e Falcinelli (colpo di testa alto sopra la traversa) si fanno vedere pericolosamente dalle parti di Christensen. I granata ci provano con una conclusione di Lochoshvili che termina lontano dalla porta di Gori.Al 22? passa lo Spezia: cross al centro di Mateju con Kouda che anticipa un distratto Ruggeri e supera Christensen.

Spezia-Salernitana 2-0: prima Kouda e poi Vignali davanti a Roberts e Stillitano - Gli avversari colpiscono due pali nel secondo tempo. Il Pisa deve rimandare i festeggiamenti per la promozione diretta ... 🔗msn.com