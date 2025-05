Spettacolo La Sciagura – Cronaca di un governo di scappati di casa con Andrea Scanzi

Andrea Scanzi — autore e interprete teatrale dal 2011 — torna sul palco con un nuovo Spettacolo di satira politica: La Sciagura – Cronaca di un governo di scappati di casa. Tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper. 🔗 Trevisotoday.it - Spettacolo "La Sciagura – Cronaca di un governo di scappati di casa" con Andrea Scanzi Dopo il grande successo di Renzusconi (2018) e Il cazzaro verde (2019-2020),— autore e interprete teatrale dal 2011 — torna sul palco con un nuovodi satira politica: Ladi undidi. Tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper. 🔗 Trevisotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"La cronaca nera non è spettacolo. Vi racconto i grandi gialli sui social del Giornale" - In un nuovo format, il giornalista investigativo Alessandro Politi analizza i casi più controversi e importanti della cronaca nera italiana, con una visione libera da sensazionalismi, ipotesi forzate e spettacolarizzazioni 🔗ilgiornale.it

Un caso di cronaca, uno stupro di gruppo, nello spettacolo di Antonio Latella si trasforma in un’esperienza di empowerment collettivo - Chiara Ferrara. «In questi giorni ci sono applausi entusiasti: la sensibilità è alta dopo i recenti femminicidi e dopo la sentenza secondo cui Filippo Turetta ha inferto 75 coltellate a Giulia Cecchettin non per crudeltà ma per “inesperienza”! Alla fine c’è chi si alza e canta con noi El violador eres tú (scritta da un collettivo femminista cileno, ndr ). Però in qualche piazza della tournée ci sono stati signori che si sono lamentati sostenendo “il patriarcato non esiste”, o comitive di liceali che – ai matinée per le scuole – trovavano più facile ridere o scherzare quando si parla della ... 🔗iodonna.it

Il mito, la poesia e la guerra di tutte le guerre: al Municipale lo spettacolo "Iliade - Il gioco degli dei" - Un mondo arcaico dominato dalla forza, dal Fato e da dèi capricciosi: è quello dell’Iliade, nel quale possiamo rispecchiarci e riconoscere il nostro mondo. Alessio Boni e Antonella Attili sono i protagonisti di "Iliade - Il gioco degli dei" in scena al Teatro Municipale di Piacenza martedì 18 e... 🔗ilpiacenza.it

Ne parlano su altre fonti

Tragedia sul monte Faito, chi sono le quattro vittime; Ecco il nuovo libro di Andrea Scanzi; Andrea Scanzi a teatro con ‘La Sciagura. Cronaca di un governo di scappati di casa; 1 ottobre 2009-1 ottobre 2024. Giampilieri e Scaletta ricordano le 37 vittime della tragica alluvione. 🔗Su questo argomento da altre fonti