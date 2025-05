Lanazione.it - Spettacolo “blasfemo“ in Teatro: "Ci dissociamo da toni e contenuti"

Il sindaco Roberta Tardani prende le distanze dalloteatrale del comico marchigiano Giorgio Montanini che, domenica sera, ha fatto il tutto esaurito al “Mancinelli“, ricevendo applausi a scena aperta dal pubblico, ma anche durissime critiche da parte di chi lo ha giudicatoa causa delle critiche rivolte al Vaticano. "Va detto che lo‘Fall’ di Giorgio Montanini non rientra nella stagione di prosa delMancinelli organizzata direttamente dall’amministrazione comunale. Loè stato invece ospitato nel cartellone “fuori abbonamento“ nel quale il Comune di Orvieto mette a disposizione a pagamento i servizi delalle produzioni che ne fanno richiesta – afferma Tardani – . Tra queste, in questi ultimi anni, abbiamo accolto anche delle proposte di stand up comedy di artisti molto conosciuti, sold out in tutti i teatri italiani e rivolte perlopiù a un pubblico giovane, per diversificare l’offerta. 🔗 Lanazione.it