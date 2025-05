Spari da auto a Berlino ferite due persone | la polizia ferma sospetti

Berlino, 1 maggio 2025 – Due persone sono rimaste ferite a Berlino in serata, in due diversi punti della città, in seguito all'esplosione di colpi di arma da fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 20 quando nella capitale tedesca si stava svolgendo la manifestazione del Primo Maggio. Dopo una breve caccia all'uomo, due sospetti sono stati fermati, come ha confermato un portavoce della polizia. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due aggressioni si è verificata nel quartiere di Kreuzberg, dove alcuni Spari sarebbero partiti da uno o più veicoli ferendo una persona. Una persona è stata trovata ferita nella Lindenstrasse, e un'altra, successivamente, a Mitte (centro), nella Friedrich Strasse. I due feriti sono stati portati in ospedale per i soccorsi ma non sarebbero in pericolo di vita.

