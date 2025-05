Spari a Berlino ferite due persone | fermati sospetti

Berlino, 1 maggio 2025 – Due persone sono rimaste ferite a Berlino in serata, in due diversi punti della città, in seguito all'esplosione di colpi di arma da fuoco. Successivamente due sospetti sono stati fermati, dopo una breve caccia all'uomo. È quello che ha confermato un portavoce della polizia. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia è stata allertata nel quartiere di Kreuzberg, in seguito ad alcuni Spari partiti da uno o più veicoli.Una persona è stata trovata ferita nella Lindenstrasse, e un'altra, successivamente, a Mitte (centro), nella Friedrich Strasse. I due feriti sono stati portati in ospedale per i soccorsi. La polizia non ha fornito altri elementi sul fatto, né dettagli sulle persone coinvolte, affermando che le indagini sono in corso.

