Spareggio Maceratese-K Sport | attesa per la decisione sullo stadio tra Ancona e Senigallia

Ancona, anche se non è affatto tramontata l'ipotesi Senigallia, per lo Spareggio Maceratese-K Sport che mette in palio la promozione in serie D. Al momento sono solo ipotesi ed ecco che il comunicato della Federcalcio, atteso per oggi, diventa quanto mai atteso e chiuderà una volta per tutte, si spera, la questione. Ieri circa duecento tifosi della Maceratese si sono trovati ai Cancelli per protestare contro il tira e molla sullo stadio. Uno spiegamento di forze dell'ordine ha evitato che i tifosi in corteo raggiungesse piazza della Libertà, dove i supporter volevano arrivare per protestare davanti alla questura. La polizia ha piazzato un furgone all'ingresso di via Garibaldi, impedendo che il passaggio. I tifosi sono così andati in corteo attorno alle mura intonando i loro cori, per poi fermarsi in piazza Mazzini.

