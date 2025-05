Sparatoria a Uppsala 3 morti | fermato 16enne

Imolaoggi.it - Sparatoria a Uppsala, 3 morti: fermato 16enne La polizia svedese ha arrestato un ragazzo di 16 anni, tornato da poco in Svezia dalla Somalia, il suo paese d'origine 🔗 Imolaoggi.it

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore - Intorno alle 17, sarebbe scattato l'allarme per l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un barbiere situato in una piazza centrale della città svedese nei pressi della stazione ferroviaria. Il responsabile sarebbe fuggito dalla scena del crimine a bordo di uno monopattino L'articolo Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Svezia, sparatoria a Uppsala. Media: almeno tre morti. Caccia all’uomo - Sarebbe di almeno 3 vittime il primo bilancio della sparatoria avvenuta nella cittadina universitaria svedese di Uppsala. Lo scrive il Gotesborg Posten. Altre testate come Expressen parlano generalmente di “diversi morti”. Secondo quanto riferito, la sparatoria è avvenuta nei pressi di piazza Vaksala, nel centro della città. Testimoni hanno raccontato all’Aftonbladet di aver udito almeno cinque o sei spari che, secondo una prima ricostruzione, provenivano dall’interno di un salone da parrucchiere. 🔗lapresse.it

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: almeno tre morti - Una sparatoria è avvenuta nel centro di Uppsala, città universitaria situata circa 70 chilometri a nord di Stoccolma. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 17, quando numerose chiamate hanno segnalato colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine sono intervenute con una massiccia operazione e hanno isolato un’area nei pressi di piazza Vaksala. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, il bilancio provvisorio sarebbe di tre vittime, mentre l’autore dell’attacco si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un monopattino elettrico. 🔗lettera43.it

