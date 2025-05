Spara per sedare rissa e uccide il figlio resta in carcere Natale La Verde

resta in carcere Natale La Verde, l'imprenditore di 62 anni che a San Gregorio di Catania è accusato di aver ucciso il figlio unico, Carlo di 23 anni. Il gip del Tribunale etneo ha convalidato l'arresto per omicidio volontario eseguito dai carabinieri, confermando la misura cautelare detentiva. 🔗 Cataniatoday.it - Spara per sedare rissa e uccide il figlio, resta in carcere Natale La Verde inLa, l'imprenditore di 62 anni che a San Gregorio di Catania è accusato di aver ucciso ilunico, Carlo di 23 anni. Il gip del Tribunale etneo ha convalidato l'arresto per omicidio volontario eseguito dai carabinieri, confermando la misura cautelare detentiva. 🔗 Cataniatoday.it

Su altri siti se ne discute

Spara per sedare una rissa e uccide il figlio con un colpo di pistola, gip si riserva - Si è svolto l'interrogatorio di garanzia per Natale La Verde, l'imprenditore di 62 anni che, a San Gregorio di Catania, ha ucciso il suo figlio unico, Carlo, di 23 anni, ferendolo mortalmente con una pistola che l'uomo aveva impugnato per sedare una rissa. L'uomo si è avvalso della facoltà di non... 🔗cataniatoday.it

Catania, la festa in villa finisce in tragedia: un 62enne spara per sedare una lite ma uccide il figlio e ferisce un suo amico - Un imprenditore di 62 anni ha ucciso il figlio 23enne al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania, dove si stava festeggiando un compleanno. Nella sparatoria, l’uomo ha anche ferito al tallone un amico del figlio, 31 anni, che è stato medicato all’ospedale Cannizzaro di Catania e dimesso con una prognosi di quindici giorni. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno arrestato il 62enne con l’accusa di omicidio volontario. 🔗open.online

Padre uccide figlio 23enne a colpi di pistola durante una festa di compleanno: «Voleva sedare una rissa e l'ha colpito per errore» - Ancora sangue in Sicilia. Ancora una vittima giovane dopo una sparatoria. Dopo la strage di Monreale, stavolta il dramma si consuma a San Gregorio di Catania. Un imprenditore sessantenne ha... 🔗leggo.it

Cosa riportano altre fonti

Spara per sedare rissa e uccide il figlio, resta in carcere Natale La Verde; Spara per sedare una rissa, ma uccide il figlio; Spara per sedare rissa e uccide il figlio, resta in carcere Natale La Verde; Spara per sedare rissa e uccide il figlio, resta in carcere. 🔗Ne parlano su altre fonti

Spara per sedare una rissa, ma uccide il figlio - Sarebbe intervenuto per sedare ieri, prima della mezzanotte, una rissa in una villa di San Gregorio di Catania, saltuariamente adibita a eventi privati, in cui si stava festeggiando un compleanno, ... 🔗ansa.it

Catania, spara per sedare una rissa ma uccide il figlio. Le indagini sull'arma - I carabinieri stanno svolgendo diversi approfondimenti sul revolver 357 Magnum con cui Natale La Verde avrebbe ucciso il figlio 23enne Carlo ... 🔗rainews.it

Tragedia a Catania, padre spara per errore al figlio e lo uccide mentre cerca di sedare una rissa - Una festa di compleanno finita a colpi di pistola. Un padre che spara al figlio in mezzo a un parapiglia generale. Colpi probabilmente non mirati ma che tuttavia non sarebbero partiti accidentalmente. 🔗tg.la7.it