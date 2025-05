Spal | la difesa di Baldini ritrova solidità in vista dei playout

Baldini è stato un roccioso difensore centrale, e proprio non riusciva a darsi pace per la fragilità della retroguardia Spallina. Un problema – legato principalmente alle palle inattive, ma più in generale alla fase difensiva – che il tecnico di Massa aveva confessato di aver provato a lungo a risolvere attraverso un lavoro specifico, ma i gol al passivo non accennavano a diminuire. Improvvisamente però la Spal ha trovato la quadratura del cerchio, e adesso la solidità del reparto arretrato può rappresentare il principale valore aggiunto in vista dei playout.Diamo uno sguardo ai numeri. A lungo la Spal è stata la squadra più perforata del campionato, ma grazie al cambio di rotta delle ultime giornate è riuscita a fare meglio (anzi, meno peggio) di Lucchese e Legnago Salus, che con 64 e 63 reti subite hanno superato in extremis i biancazzurri in questa speciale classifica. 🔗 Sport.quotidiano.net - Spal: la difesa di Baldini ritrova solidità in vista dei playout Misterè stato un roccioso difensore centrale, e proprio non riusciva a darsi pace per la fragilità della retroguardialina. Un problema – legato principalmente alle palle inattive, ma più in generale alla fase difensiva – che il tecnico di Massa aveva confessato di aver provato a lungo a risolvere attraverso un lavoro specifico, ma i gol al passivo non accennavano a diminuire. Improvvisamente però laha trovato la quadratura del cerchio, e adesso ladel reparto arretrato può rappresentare il principale valore aggiunto indei.Diamo uno sguardo ai numeri. A lungo laè stata la squadra più perforata del campionato, ma grazie al cambio di rotta delle ultime giornate è riuscita a fare meglio (anzi, meno peggio) di Lucchese e Legnago Salus, che con 64 e 63 reti subite hanno superato in extremis i biancazzurri in questa speciale classifica. 🔗 Sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

La Spal vola in Sardegna, con qualche acciacco. Baldini: "Blindiamo la difesa" - Con i playout quasi certi (a meno che non si precipiti ancor di più, fino all’ultimo posto), la trasferta in Sardegna – sponda Torres – per la Spal diventa una gara tremendamente difficile. Sia sotto il punto di vista mentale, dato che gli appigli per la salvezza sono finiti, sia sotto quello... 🔗ferraratoday.it

Spal: Mister Baldini cerca la svolta con una difesa compatta e maggiore efficacia sotto porta - Mister Baldini ha conquistato l’unica vittoria in 10 giornate sulla panchina della Spal con un calcio di rigore realizzato da Molina sul campo della Pianese. Poteva finire allo stesso modo anche a Sassari, peccato che l’arbitro Aldi abbia clamorosamente sorvolato sull’atterramento di Rao da parte di Zaccagno, il portiere della Torres. Per il resto, sono diversi i punti in comune tra la gara di Piancastagnaio e quella dello stadio Sanna, coi biancazzurri concentrati e sul pezzo dal primo all’ultimo minuto in fase difensiva ma allo stesso tempo spreconi all’ennesima potenza sotto porta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Debutto amaro per Baldini al Mazza, la Spal affonda sotto i colpi del Rimini LA CRONACA - E' un passivo probabilmente troppo pesante per la Spal, alla luce di alcune determinanti parate di Colombi che hanno mantenuto inviolata la porta ospite, ma la cronaca della partita biancazzura casalinga contro il Rimini restituisce la fotografia di una difficoltà a capitalizzare le occasioni e a... 🔗ferraratoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Spal: la difesa di Baldini ritrova solidità in vista dei playout; Spal, le pagelle. Karlsson ritrova il gol, malissimo (ancora) la difesa; El Kaddouri, 4 turni per dimostrare chi sei; Pescara-Spal 1-1, i biancazzurri tornano a muovere la classifica/LA DIRETTA. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Spal: la difesa di Baldini ritrova solidità in vista dei playout - Mister Baldini è stato un roccioso difensore centrale, e proprio non riusciva a darsi pace per la fragilità della retroguardia spallina. Un problema – legato principalmente alle palle inattive, ma più ... 🔗msn.com

Spal: Mister Baldini cerca la svolta con una difesa compatta e maggiore efficacia sotto porta - Mister Baldini ... infatti la Spal di Baldini ha gonfiato la rete appena due volte in cinque partite (contro Campobasso e Legnago Salus). La salvezza della Spal passa per la ritrovata solidità ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Baldini prima di SPAL-Legnago: “Ritiro utile al confronto. Giocherà chi è più spensierato” - Gran parte della conferenza stampa della vigilia di SPAL-Legnago è stata utilizzata per fare il punto della situazione in casa biancazzurra dopo quattro giorni di ritiro. Francesco Baldini ... su ... 🔗lospallino.com