Spaccata da Autelier la boutique dell’inclusione | Un danno che fa male Ma il quartiere reagisce

Autelier, la “boutique dell’inclusione“ di via Valtorta 30, in zona Turro, promossa dall’associazione Diesis, che offre opportunità lavorative a giovani autistici. Il vetro crepato e uno squarcio sono stati l’amara sorpresa per Paola Tecchiati, responsabile del progetto, e la store manager Francesca De Gasperi.“Oggi (ieri per chi legge, ndr) – spiegano – abbiamo chiesto ai ragazzi, due assunti e tre tirocinanti, di non venire in negozio. Tra denuncia, inventario, sopralluoghi per verificare i danni al registratore di cassa e alla porta e per programmare le riparazioni, il tempo sta volando. E per loro sarebbe stata una situazione troppo pesante da gestire. 🔗 Ilgiorno.it - Spaccata da “Autelier”, la boutique dell’inclusione: “Un danno che fa male”. Ma il quartiere reagisce Milano – Un blocco di cemento raccolto chissà dove è stato usato come ariete per spaccare la porta a vetri nel cuore della notte, intrufolarsi, arraffare la cassa e scappare. Presa di mira, la ““ di via Valtorta 30, in zona Turro, promossa dall’associazione Diesis, che offre opportunità lavorative a giovani autistici. Il vetro crepato e uno squarcio sono stati l’amara sorpresa per Paola Tecchiati, responsabile del progetto, e la store manager Francesca De Gasperi.“Oggi (ieri per chi legge, ndr) – spiegano – abbiamo chiesto ai ragazzi, due assunti e tre tirocinanti, di non venire in negozio. Tra denuncia, inventario, sopralluoghi per verificare i danni al registratore di cassa e alla porta e per programmare le riparazioni, il tempo sta volando. E per loro sarebbe stata una situazione troppo pesante da gestire. 🔗 Ilgiorno.it

