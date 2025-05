Sottopasso via Lagomaggio 170mila euro per rifare gli ascensori Il Comune | Servizio non sicuro siamo al lavoro

Sottopasso via Lagomaggio, 170mila euro per rifare gli ascensori. Il Comune: "Servizio non sicuro, siamo al lavoro" - È stato avviato il procedimento per la sostituzione completa degli ascensori presenti nel sottopasso di via Lagomaggio, infrastruttura di collegamento tra il lato monte e il lato mare della città, situata in prossimità della linea ferroviaria. Il costo complessivo dell’investimento, come... 🔗riminitoday.it

Vandalismi e deterioramento. Sostituzione per ascensori sottopasso Lagomaggio - Saranno sostituiti gli ascensori del sottopasso di via Lagomaggio a Rimini, in prossimità della linea ferroviaria. I due impianti esistenti, nel corso del tempo, hanno subito ripetuti episodi di danne ... 🔗newsrimini.it

