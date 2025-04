Sotto assedio da 100 giorni Jenin la resistenza si fa teatro

Jenin può, qualche volta, ancora ridere, correre, giocare. Può ancora sentirsi, almeno per un momento, soltanto . Sotto assedio da 100 giorni Jenin, la resistenza si fa teatro il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - Sotto assedio da 100 giorni Jenin, la resistenza si fa teatro Si deve anche all’impegno del Freedom Theatre se un bambino del campo profughi dipuò, qualche volta, ancora ridere, correre, giocare. Può ancora sentirsi, almeno per un momento, soltanto .da 100, lasi fail manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

