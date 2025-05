Sostituzione di apparati di rete interrotta per un giorno la connettività degli uffici

Sostituzione di alcuni apparati di rete. Pertanto venerdì 2 maggio, a partire dalle 9 e per tutta la giornata si verificherà. 🔗 Ferraratoday.it - Sostituzione di apparati di rete, interrotta per un giorno la connettività degli uffici L'obiettivo è mantenere sempre adeguato il livello di protezione dai potenziali attacchi informatici. Il Comune di Ferrara procederà a effettuare un'importante attività didi alcunidi. Pertanto venerdì 2 maggio, a partire dalle 9 e per tutta la giornata si verificherà. 🔗 Ferraratoday.it

