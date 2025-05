Sospesa autorizzazione per impianto rifiuti dopo il blitz dei carabinieri

autorizzazione unica ambientale Sospesa con la conseguenza che l'attività di smaltimento di scarti edili non possa essere effettuata. Si legge in un provvedimento adottato dalla Provincia di Caserta che ha sospeso l'Aua precedentemente concessa ad un impianto rifiuti di Castel Campagnano.

Impianto di rifiuti autorizzato dalla Regione sull'Appia: Comune non ci sta e si rivolge al Tar - L’amministrazione comunale di Sparanise guidata dal sindaco De Pasquale ha deciso di impugnare davanti al Tar Campania il decreto della Regione che autorizza l’apertura di un nuovo impianto di trattamento rifiuti da parte della Encon. La delibera comunale sancisce ufficialmente la volontà... 🔗casertanews.it

Impianto rifiuti a 200 metri da una scuola, la società: "Chiesta la delocalizzazione ad Ardea" - È una lunga battaglia quella che vede schierati il municipio V e i residenti contro l’impianto privato di stoccaggio e rottamazione dei rifiuti non pericolosi di via dei Gordiani 30. Una struttura che si trova a 200 metri da una scuola, la Romolo Balzani, e di cui si chiede lo spostamento. ... 🔗romatoday.it

Ipotesi nuovo impianto di rifiuti in Vallesina: la preoccupazione di Manuela Bora (Pd) - POGGIO SAN MARCELLO- La consigliera regionale del Partito Democratico Manuela Bora esprime preoccupazione per la possibile realizzazione di un impianto di rifiuti a Poggio San Marcello. «La notizia della possibile realizzazione di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi a Poggio... 🔗anconatoday.it

Gelsia: raccolta rifiuti, sospesa il 25 dicembre e il 1° gennaio 2025; Lombardia, limiti (temporanei) a discariche e inceneritori; Bonifica: sospesa l’autorizzazione presso il deposito D15; Inquinamento del Sarno: sequestrata un'azienda dolciaria. Così gli scarichi finivano nel fiume (VIDEO). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sequestrata una discarica abusiva con 60mila metri cubi di rifiuti. Sei indagati - I provevvedimenti emessi dalla direzione distrettuale antimaf ia di Ancona. L'operazione condotta dal Noe in collaborazone con l'Arpam ... 🔗rainews.it

Petizione contro un nuovo impianto rifiuti a Inzago - L’osservazione-petizione per chiedere di non procedere con l’autorizzazione per un impianto per il trattamento dei rifiuti nell’area della discarica di Inzago, con le relative firme, è stato inviato a ... 🔗primalamartesana.it

Andretta, rifiuti e reflui smaltiti illecitamente: sospesa attività - Reflui e rifiuti smaltiti illecitamente, sospesa un'attività in Alta Irpinia ... L'attività operava in assenza dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali di processo ... 🔗ilmattino.it