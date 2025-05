Sos Man | anche Lucescu spera nel recupero

anche Mircea Lucescu dalla Romania per rincuorare Dennis Man. L'esterno rumeno del Parma sta vivendo un periodo complicato, probabilmente il peggiore da quando veste crociato. Non tanto perché non segna da oltre 150 giorni e lunedì all'Olimpico si è divorato l'opportunità più grande.

