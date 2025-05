Justcalcio.com - “Sono rimasto in” shock “, balbuzie”

2025-04-30 16:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Il calciatore di Kosovar Mërgim Vojvoda ha rivelato che Cesc Fàbregas si offrì di firmare per lui come 1907dove i treni spagnoli, Durante l'interruzione di un incontro tra quella squadra e il Torino La scorsa stagione."Mi chiamo E, mentre attraversavamo il tunnel del Torino Stadium, Mi ha detto: 'Vuoi venire con noi? Mi piace come giochi. "un po 'in"", balbettata. Mi ha chiesto se mi piaceva il suo stile di gioco. Gli ho detto di sì e mi ho detto che volevo portarmi come ", ha detto il giocatore in un'intervista con il quotidiano belga 'Dh les sports'.Mi ha chiamato sulla strada per i costumi e ha detto: 'Vuoi venire con noi? Mi piace come giochi. "in"", balbettatoMërgim VojvodaIl giocatore, Agli ordini di Fàbregas dall'inizio di questa stagione, Ha spiegato che il suo contratto con Torino si è concluso nel giugno dello scorso anno E poi stavo negoziando per rinnovare.