Sono madri e figlie che hanno lasciato i loro affetti lontano per venire ad accudire i nostri Persone sole senza rete che passano notte e giorno con i nostri anziani E che anche loro stanno invecchiando

notte e giorno i nostri affetti. Alle badanti, lavoratrici sempre più fondamentali per la nostra struttura sociale, donne che lasciano i loro cari per venire a lavare, nutrire e anche sopportare i nostri, dedichiamo un piccolo approfondimento in occasione di questo Primo maggio. Per provare a raccontare le loro storie di emigrazione e adattamento, solitudine, sofferenza e resilienza, e le loro vite che scorrono tra le nostre. Il Concertone del Primo Maggio 2025: nuove voci e grandi nomi per una festa di musica e impegno X Leggi anche › Primo maggio 2025: quando la festa diventa spazio di riflessione e azione Donne, straniere, sole. 🔗 Iodonna.it - Sono madri e figlie che hanno lasciato i loro affetti lontano, per venire ad accudire i nostri. Persone sole, senza rete, che passano notte e giorno con i nostri anziani. E che, anche loro, stanno invecchiando Lavorano e vivono nelle nostre case, assistendo. Alle badanti, lavoratrici sempre più fondamentali per la nostra struttura sociale, donne che lasciano icari pera lavare, nutrire esopportare i, dedichiamo un piccolo approfondimento in occasione di questo Primo maggio. Per provare a raccontare lestorie di emigrazione e adattamento, solitudine, sofferenza e resilienza, e levite che scorrono tra le nostre. Il Concertone del Primo Maggio 2025: nuove voci e grandi nomi per una festa di musica e impegno X Leggi› Primo maggio 2025: quando la festa diventa spazio di riflessione e azione Donne, straniere,. 🔗 Iodonna.it

