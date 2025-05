Sono con Filippo Questa comunità punta sull’accoglienza

Filippo Scogli per la coalizione di centrosinistra con la lista ‘Insieme per Bertinoro’. Davanti a oltre 150 persone, Scogli ha ringraziato i volontari che si Sono prodigati per accogliere al meglio la segretaria e attaccato a la lista concorrente "che sta aumentando il livello di contrapposizione tra le persone". "Noi siamo orgogliosamente di centrosinistra – ha dichiarato – e non ce ne siamo mai vergognati". Alludendo come, dall’altra parte, "ci siano persone con tessere di partito, ma che non lo rivendicano ammantandosi dietro al civismo". Con loro erano presenti anche l’assessora regionale ed ex sindaca, Gessica Allegni, e il segretario regionale Pd Luigi Tosiani. "Sono felice di essere qui per Filippo – ha esordito Schlein –. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "Sono con Filippo. Questa comunità punta sull’accoglienza" Elly Schlein ha portato il proprio sostegno anche alla candidatura a sindaco di Bertinoro diScogli per la coalizione di centrosinistra con la lista ‘Insieme per Bertinoro’. Davanti a oltre 150 persone, Scogli ha ringraziato i volontari che siprodigati per accogliere al meglio la segretaria e attaccato a la lista concorrente "che sta aumentando il livello di contrapposizione tra le persone". "Noi siamo orgogliosamente di centrosinistra – ha dichiarato – e non ce ne siamo mai vergognati". Alludendo come, dall’altra parte, "ci siano persone con tessere di partito, ma che non lo rivendicano ammantandosi dietro al civismo". Con loro erano presenti anche l’assessora regionale ed ex sindaca, Gessica Allegni, e il segretario regionale Pd Luigi Tosiani. "felice di essere qui per– ha esordito Schlein –. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cassano punta il dito: «Sono quei due bianconeri ad aver condannato Thiago Motta». Poi va all’attacco di Vlahovic - di Redazione JuventusNews24Cassano punta il dito su due giocatori della rosa di Thiago Motta: le sue dichiarazioni sulla Juventus, reduce dall’ultima vittoria contro il Genoa Intervenuto a “Viva el Football” Antonio Cassano ha parlato così della Juventus, reduce dalla vittoria in campionato contro il Genoa. Le sue parole. CASSANO – «Anche contro il Genoa Vlahovic si è confermato una pippa allucinante. 🔗juventusnews24.com

Cassano senza dubbi: «Se una squadra punta su Paratici non ci sono tante scelte per l’allenatore». E fa il nome di questi due ex Juve - di Redazione JuventusNews24Cassano senza dubbi sul possibile prossimo allenatore del Milan: tutte le dichiarazioni su due ex Juve L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol per analizzare il possibile futuro in panchina del Milan, soffermandosi sui due ex Juve Allegri e Conte. PAROLE – «Se tu vai su Paratici, lui o sceglie Conte e poi bisogna capire se dovesse essere compatibile con la proprietà americana, oppure vanno su Allegri che è l’usato sicuro per Paratici. 🔗juventusnews24.com

Pupi Avati: «L'anima gemella esiste, e io l'ho incontrata 60 anni fa. Da regista sono innamorato di Filippo Scotti» - Il regista e sceneggiatore porta in sala dal 6 marzo L'orto americano, il suo thriller horror in cui l'amore ha una parte fondamentale, come sempre nella vita dell'autore: «Abbiamo girato L'orto americano con un budget contenuto, come bisognerebbe fare oggi. Per questo serve un Ministero del Cinema» 🔗vanityfair.it

Ne parlano su altre fonti

Inaugurato a Castelfidardo il Punto Salute: assistenza di prossimità, innovazione e telemedicina al servizio della comunità; Al via l’Infermiere di Famiglia e Comunità a Santarcangelo: sette operatori in servizio sul territorio; Parte la scommessa delle Case di comunità, ma le cure sono ancora con il contagocce; Visita Pastorale a Lecce/San Filippo Smaldone. Don Carlo Santoro: obiettivo corresponsabilità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media