Sono arrivati i taser Da oggi in dotazione alla Polizia locale

oggi nella dotazione degli agenti della Polizia locale di Vigevano entra anche il taser. Ad oggi gli agenti che hanno l’abilitazione al suo utilizzo Sono 12 ma l’obiettivo è quello di raddoppiarli entro la fine dell’anno. Vigevano è l’unico Comune della provincia ad aver dotato i suoi agenti dello strumento dopo che la sperimentazione, avviata nel capoluogo, è stata interrotta."Il taser – spiega l’assessore alla Polizia locale Nicola Scardillo che ieri ha presentato l’iniziativa con il comandante Giuseppe Calcaterra – non deve essere considerato uno strumento coercitivo ma piuttosto come un mezzo di contenimento e dissuasione che deve essere utilizzato esclusivamente in situazioni di particolare criticità. Consentirà un intervento più sicuro, meno invasivo e in qualche circostanza anche risolutivo, evitando che alcune situazioni degenerino". 🔗 Ilgiorno.it - Sono arrivati i taser. Da oggi in dotazione alla Polizia locale Body-cam, spray al peperoncino, bastini estendibili. E danelladegli agenti delladi Vigevano entra anche il. Adgli agenti che hanno l’abilitazione al suo utilizzo12 ma l’obiettivo è quello di raddoppiarli entro la fine dell’anno. Vigevano è l’unico Comune della provincia ad aver dotato i suoi agenti dello strumento dopo che la sperimentazione, avviata nel capoluogo, è stata interrotta."Il– spiega l’assessoreNicola Scardillo che ieri ha presentato l’iniziativa con il comandante Giuseppe Calcaterra – non deve essere considerato uno strumento coercitivo ma piuttosto come un mezzo di contenimento e dissuasione che deve essere utilizzato esclusivamente in situazioni di particolare criticità. Consentirà un intervento più sicuro, meno invasivo e in qualche circostanza anche risolutivo, evitando che alcune situazioni degenerino". 🔗 Ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Brunori Sas porta a Sanremo la paura della paternità, la pedagogista: “Oggi i papà sono liberi di essere fragili” - La pedagogista Anna Granata ha spiegato a Fanpage.it, perché secondo lei il brano che Brunori Sas porterà a Sanremo "L'albero delle noci" è un inno alla paternità moderna, fatta di gioia e fragilità.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Sono arrivati a Pier Silvio Berlusconi”. Caos Grande Fratello, richiesti “interventi immediati e sanzioni” - Grande Fratello, polemiche, polemiche e ancora polemiche. Dopo il caso di Lorenzo Spolverato finito pure a “UnoMattina in Famiglia“, negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi e le segnalazioni sul reality di Alfonso Signorini. Oltre alle accuse di trash ci sono anche quelle relative a presunte irregolarità nel televoto e al sospetto che le eliminazioni dei concorrenti siano decise a tavolino. 🔗caffeinamagazine.it

Guerra in Ucraina, notizie di oggi. Sono 7 i bambini uccisi nella strage di Sumy - Roma, 14 aprile 2025 – Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina e, dopo la strage della domenica delle Palme a Sumy con almeno 34 morti (tra cui 7 bambini) e oltre 120 feriti, in serata le sirene hanno suonato a Odessa, dove i droni hanno colpito anche un ospedale. All'alba nel mirino un villaggio nella regione di Zaporizhzhia, ma senza fare vittime. "Solo un bastardo può fare una cosa simile", le prime parole di Zelensky, che invita Trump a "visitare la devastazione" e a dare subito il via ad un piano per fermare la guerra. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Torna a colpire la banda dei market, stavolta armati di pistola e taser; Femminicidio a Samarate: Teresa Stabile uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Gerardi. La coppia si stava separando; Aggredisce i poliziotti, bloccato con il taser; San Valentino di paura: armato di taser sul bus, l'autista dà l'allarme. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sono arrivati i taser. Da oggi in dotazione alla Polizia locale - Body-cam, spray al peperoncino, bastini estendibili. E da oggi nella dotazione degli agenti della polizia locale di Vigevano ... 🔗msn.com

Taser elettrico e botte ai maiali. In due sono finiti sotto processo - Gli animali malati e non in grado di camminare sarebbero stati presi a calci e colpiti più volte con un taser elettrico ... 2018 e nell’allevamento sono poi arrivati i carabinieri forestali ... 🔗msn.com