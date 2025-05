Sondaggi politici in lieve calo Fdi recupera il Pd di Schlein Male il M5s di Conte

Sondaggi pubblicati nel corso della settimana di Pasqua: il Partito Democratico di Schlein, che risale al 22,4%. Male il M5s, scende all'11,7%, il valore minore dai primi di marzo. 🔗 Termometro politico pubblica la media basata suipubblicati nel corso della settimana di Pasqua: il Partito Democratico di, che risale al 22,4%.il M5s, scende all'11,7%, il valore minore dai primi di marzo. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Sondaggi politici, Fdi di Meloni ancora in crescita, in lieve calo il Pd (perde mezzo punto in un mese) - Nell'ultimo sondaggio pubblicato da Dire-Tecnè, Fratelli d'Italia di Meloni sale ancora: è al 29,8%, guadagnando lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana (+0,1% sul mese).Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sondaggi politici: in crescita Fratelli d’Italia, M5S e Lega. Pd e Forza Italia in calo - Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, torna a crescere nei consensi secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. Nella settimana appena conclusa, le intenzioni di voto premiano anche Lega e Movimento 5 Stelle, mentre registrano una leggera flessione Partito Democratico e Forza Italia.Leggi anche: Sondaggi, cambiano gli equilibri: Lega e M5S in salita Le percentuali dei principali partiti Tra le forze politiche maggiori, Fratelli d’Italia segna un aumento dello 0,4%, confermandosi primo partito. 🔗thesocialpost.it

Sondaggi politici, in leggero calo Fdi e Giorgia Meloni, recupera il Pd di Schlein - Il tema del riarmo non fa bene al primo partito della maggioranza: le contraddizioni sul tema della difesa all'interno del governo danneggiano Fdi, che cala dello 0,2%, rispetto a una settimana fa. Lo dice l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

