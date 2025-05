Sommer a Inter TV | Un buon punto per noi abbiamo difeso compatti Ecco cosa servirà a San Siro

Inter, Yann Sommer, ha voluto dire la sua dopo il pareggio di ieri in semifinale d'andata di Champions League contro il BarcellonaIntervenuto ai microfoni di Inter TV nel corso del postpartita di Barcellona Inter, semifinale di Champions League di ieri sera terminata sul 3 a 3, il portiere nerazzurro Yann Sommer ha commentato così la prestazione della propria squadra.SUL MATCH – «buon punto per noi, era una partita dura. C'è stata tanta pressione. abbiamo difeso bene. Il Barcellona crea sempre occasioni per fare gol. Positivo il punto che abbiamo conquistato. Sappiamo che il Barcellona fa pressing alto e aggressivo, ma noi abbiamo giocato bene. abbiamo difeso compatti e fatto tre gol. Importantissimo aver segnato i primi due gol nel primo tempo».cosa servirà A SAN Siro? – «Molto importante sarà la mentalità e il fatto che giochiamo a San Siro con i nostri tifosi.

Sommer a Inter TV: «Secondo tempo difficile, ci siamo affidati troppo alle palle lunghe! So cosa vuol dire fare il portiere qui» - di RedazioneL’estremo difensore dell’Inter, Yann Sommer, ha detto la sua dopo il successo ottenuto ieri dai nerazzurri in campionato contro l’Udinese Intervenuto ai microfoni di Inter Tv nel corso del postpartita di Inter Udinese, Yann Sommer ha commentato e analizzato la vittoria ottenuta ieri dalla squadra nerazzurra contro i friulani per 2 a 1. Queste le sue parole. SULLA PARTITA – «È stato un secondo tempo difficile, nel secondo abbiamo avuto più difficolta, loro sono tornati in campo bene. 🔗internews24.com

Inter-Feyenoord, Lautaro e De Vrij in dubbio. Inzaghi: “Sommer titolare, non faremo calcoli” | Formazione, orario e dove vederla in tv - “Non dovremo fare calcoli visto il doppio vantaggio, ci vorrà grande lucidità”. Con queste parole Simone Inzaghi ha presentato, in conferenza stampa, la gara di ritorno degli ottavi di Champions League che vede l’Inter affrontare il Feyenoord a San Siro questa sera alle ore 21. All’andata i nerazzurri hanno vinto per 2-0 a Rotterdam grazie ai gol di Thuram e Lautaro Martinez, ma l’allenatore della squadra campione d’Italia in carica non vuole che i suoi ragazzi prendano l’impegno sottogamba: “Verranno a Milano per crearci difficoltà. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sommer a Inter Tv: «Abbiamo avuto una grande energia dentro di noi, siamo felici per questa vittoria» - di RedazioneSommer, il portiere nerazzurro ha commentato il successo per 2-1 contro il Bayern Monaco: le sue dichiarazioni Il portiere dell’Inter Yann Sommer ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 2-1 contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ecco le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI YANN SOMMER – «Ci sono stati momenti difficili nella gara ma siamo rimasti compatti. Siamo stati molto efficaci e alla fine il risultato è molto buono per noi. 🔗internews24.com

