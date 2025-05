Soluzioni terapeutiche dal connubio tra ricerca medica e spaziale

L'IRCCS "Eugenio Medea" – sezione scientifica dell'Associazione "La Nostra Famiglia" – e Mars Planet Technologies S.r.l. hanno firmato un protocollo d'intesa per sviluppare congiuntamente attività di ricerca e innovazione nel campo della medicina spaziale. La collaborazione mira a studiare e mitigare gli effetti dell'ambiente spaziale sulla salute e sulle prestazioni umane negli ambienti estremi, con particolare attenzione alla fisiologia e alla riabilitazione in condizioni di microgravità. In particolare, l'accordo prevede il trasferimento tecnologico delle Soluzioni sviluppate a supporto delle attività umane nello Spazio, mutuandole e adattandole in termini applicativi alla medicina riabilitativa con l'obiettivo di fornire in dotazione strumenti innovativi da sperimentare nei trattamenti di neuropsicomotricità e in generale nella disabilità motoria.

