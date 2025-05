Solo falsità da Silenzi grande rilancio per l’ospedale cittadino

l'ospedale di Civitanova è stato ereditato dalla giunta Acquaroli in condizioni disastrose, con sale operatorie non a norma, una Tac funzionante un giorno sì e quindici no". Roberto Pantella di Fdi (nella foto) risponde a Giulio Silenzi (Pd) e ammette che "su Macerata sono stati sbloccati investimenti rilevanti, ma dovuti a gravi inadeguatezze" e rivendica "dal 2020 il percorso di rilancio della giunta Acquaroli: nuovo pronto soccorso finanziato, mantenimento e rilancio dell'ospedale civitanovese superando il progetto dell'ospedale unico".Poi l'accusa al Pd: "tra Carancini e Silenzi si mettano d'accordo. Civitanova e Macerata sono entrambi presidi di primo livello, ma Macerata ha diverse specialità in più".

