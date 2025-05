Sollievo per familiari e ricercatori | Marco Mori è stato ritrovato

stato ritrovato vivo e in buone condizioni Marco Mori, il 46enne valdarnese scomparso dalla serata di martedì a Meleto, nei pressi della centrale di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia. I ricercatori lo hanno avvistato sotto il muraglione della diga di San Cipriano, vicino al campo di. 🔗 Arezzonotizie.it - Sollievo per familiari e ricercatori: Marco Mori è stato ritrovato E'vivo e in buone condizioni, il 46enne valdarnese scomparso dalla serata di martedì a Meleto, nei pressi della centrale di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia. Ilo hanno avvisotto il muraglione della diga di San Cipriano, vicino al campo di. 🔗 Arezzonotizie.it

Se ne parla anche su altri siti

Strage di piazza della Loggia, la verità dopo mezzo secolo: 30 anni a Marco Toffaloni. Il portavoce dei familiari delle vittime Manlio Milani: “Nel 1974 già tutti sapevano” - Brescia, 3 aprile 2025 – Da 51 anni è il volto simbolo dei familiari della strage di piazza Loggia. Il volto pacato di chi cerca la verità senza arretrare ma senza accanimenti, senza derive giustizialiste, presente a tutti i processi – non solo a Brescia, ma anche a Roma e Milano – instancabile nella volontà di scandagliare le pieghe irrisolte della storia. Ieri Manlio Milani, che per la bomba del 28 maggio 1974 perse la moglie Livia, quando poco prima delle 18 è uscito dal Tribunale dei minori con in tasca la condanna a 30 anni nei confronti di Marco Toffaloni, aveva gli occhi lucidi. 🔗ilgiorno.it

Costanza, anticipazioni quarta e ultima puntata del 13 aprile: Costanza chiede un incontro a Marco - Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della fiction Costanza, in programma per domenica 13 aprile 2025, dalle 21.30 su Rai1. Nel settimo e ottavo episodio Costanza risolverà il mistero di Biancofiore, scoprirà a chi sarà dato l'incarico e dovrà fare chiarezza con i suoi sentimenti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Domani in piazza contro il riarmo» - Ecco #DimmiLaVerità del 4 aprile 2025. Ospite Marco Pellegrini (M5s). L'argomento del giorno è: "Domani a Roma la manifestazione contro il riarmo". A Dimmi La Verità il capogruppo M5s in Commissione Difesa Marco Pellegrini. Argomento: domani a Roma la manifestazione contro il riarmo. Continua a leggere 🔗laverita.info

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sollievo per familiari e ricercatori: Marco Mori è stato ritrovato; Genetisti di Casa Sollievo della Sofferenza scoprono una nuova malattia rara; Nasce a Casa Sollievo un “Centro di riferimento regionale per le malattie senza diagnosi”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ricercatori impatriati: regole e limiti per le detrazioni familiari - 67/2025, ha chiarito un aspetto relativo al calcolo del reddito del ricercatore rientrato in Italia in regime agevolato, nell’ambito delle detrazioni familiari. Secondo il Fisco, infatti ... 🔗msn.com