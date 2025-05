Sollevamento pesi | Christian Di Maria argento ai Mondiali Youth! L’azzurro vince anche l’oro di strappo

Sollevamento pesi, impegnata in questi giorni in quel di Lima (Perù), per i Campionati Mondiali 2025 categoria Youth e Junior. Nella -49 kg Youth infatti Christian Di Maria ha conquistato la medaglia d’argento, togliendosi lo sfizio di ottenere anche l’oro di strappo. Una grande prestazione per l’azzurrino, il quale è salito in pedana per ultimo in occasione del primo segmento, quando tutti gli altri avevano già terminato la propria prova. Ottima la prima alzata, dove ha tirato su 95 kg, così come la seconda, in cui si è spinto fino a 99 kg, una misura sotto il record del mondo di categoria. Non è andato invece il terzo tentativo, contrassegnato da ben 101 kg nel bilanciere. Lontano comunque il secondo classificato, il filippino Jay Colonia, il quale è arrivato fino a 94 kg precedendo l’indiano Harsabardhan Sahu, terzo con 87 kg. 🔗 Oasport.it - Sollevamento pesi: Christian Di Maria argento ai Mondiali Youth! L’azzurro vince anche l’oro di strappo Comincia con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana di, impegnata in questi giorni in quel di Lima (Perù), per i Campionati2025 categoriae Junior. Nella -49 kginfattiDiha conquistato la medaglia d’, togliendosi lo sfizio di otteneredi. Una grande prestazione per l’azzurrino, il quale è salito in pedana per ultimo in occasione del primo segmento, quando tutti gli altri avevano già terminato la propria prova. Ottima la prima alzata, dove ha tirato su 95 kg, così come la seconda, in cui si è spinto fino a 99 kg, una misura sotto il record del mondo di categoria. Non è andato invece il terzo tentativo, contrassegnato da ben 101 kg nel bilanciere. Lontano comunque il secondo classificato, il filippino Jay Colonia, il quale è arrivato fino a 94 kg precedendo l’indiano Harsabardhan Sahu, terzo con 87 kg. 🔗 Oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Christian De Sica, chi sono la moglie Silvia Verdone e i figli Brando e Maria Rosa - Christian De Sica è legato da diversi anni a Silvia Verdone, marito e moglie dal 1980. Come lui vive la passione per la recitazione, in particolare nei panni di produttrice teatrale e cinematografica. Come si evince dal cognome, la moglie di Christian De Sica è anche nota per essere la sorella di un altro volto autorevole dell’umorismo sul grande schermo: Carlo Verdone. Inizialmente Verdone non abbia fatto i salti di gioia venendo a conoscenza della relazione tra Christian De Sica e sua sorella Silvia. 🔗metropolitanmagazine.it

Sollevamento pesi: De Riso centra il sesto posto nella terza giornata degli Europei - Si chiude con il sesto posto di Greta De Riso la terza giornata valida per i Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni nella pedana di Chisinau, in Moldavia. Prova buona quella dell’azzurra che, nella categoria -59 kg femminile, è riuscita a migliorare due record italiani Junior nello strappo e nel totale. Ma andiamo con ordine. Nel primo segmento la pesista diciottenne ha trovato come migliore alzata la misura di 89 kg (quinto posto di specialità), arrivando poi a 106 kg nello slancio, per l’ottimo totale di 195 kg. 🔗oasport.it

Sollevamento pesi, De Riso centra il sesto posto nella terza giornata degli Europei - Si chiude con il sesto posto di Greta De Riso la terza giornata valida per i Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni nella pedana di Chisinau, in Moldavia. Prova buona quella dell’azzurra che, nella categoria -59 kg femminile, è riuscita a migliorare due record italiani junior, nello strappo e nel totale. Nel primo segmento la pesista diciottenne ha trovato come migliore alzata la misura di 89 kg (quinto posto di specialità), arrivando poi a 106 kg nello slancio, per l’ottimo totale di 195 kg. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Christian Di Maria Vice-Campione del Mondo Youth; Mondiali Youth: oggi l’esordio azzurro con Christian Di Maria; Christian Di Maria è campione europeo Under 15 di sollevamento pesi; Europei Under 15: fantastico Christian Di Maria, il dianese è tre volte campione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sollevamento Pesi - Sollevamento Pesi7 mesi fa ‘Saranno Campioni’: Christian Di Maria, il teenager rampante del sollevamento pesi Christian Di Maria è uno dei giovani talenti più promettenti in prospettiva ... 🔗oasport.it

Sollevamento pesi: la forza oltre la bilancia, storie di chi solleva il mondo! - Il sollevamento pesi ha radici molto profonde nella storia dell’umanità. Già nell’antica Grecia, il sollevamento di pietre pesanti era praticato come misura di forza e virilità. Con il passare dei ... 🔗technoboy.it

Sollevamento pesi, Europei 2025: Lalayan e Campbell fanno incetta di ori tra i pesi massimi - Va in archivio senza grandi sorprese la nona e ultima giornata dei Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, primo grande evento internazionale della ... 🔗oasport.it