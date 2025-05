Sole mare e divertimento | il 1 maggio dei messinesi al Ringo

Sole, mare e divertimento all'insegna dello sport. Lungomare del Ringo affollato durante la festa del 1 maggio. Alle 10 è iniziato l'evento dedicato alla Festa dei Lavoratori organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Centro Storico Messina. Una festa su una spiaggia restituita. 🔗 Messinatoday.it - Sole, mare e divertimento: il 1 maggio dei messinesi al Ringo all'insegna dello sport. Lungodelaffollato durante la festa del 1. Alle 10 è iniziato l'evento dedicato alla Festa dei Lavoratori organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Centro Storico Messina. Una festa su una spiaggia restituita. 🔗 Messinatoday.it

