Sogna di volare in Cina per la finale mondiale del concorso | il 15enne Filippo incanta con la sua chitarra acustica

Si giocherà l'accesso alla finale mondiale che si svolgerà in Cina il giovane chitarrista ravennate Filippo Mazzotti, che ha superato la fase preliminare del concorso internazionale Natasha International Fingerstyle Competition, organizzato dalla marca di chitarre Natasha Guitars.

Cina: finale 1000m femminili ai Campionati del mondo di pattinaggio di velocita’ su pista corta ISU 2025 a Pechino - Arianna Fontana (a sinistra) dell’Italia gareggia durante la finale A dei 1000m femminili ai Campionati del mondo di pattinaggio di velocita’ su pista corta ISU 2025 a Pechino, Cina, il 15 marzo 2025. Yang Jingru (davanti) della Cina gareggia durante la finale B dei 1000m femminili ai Campionati del mondo di pattinaggio di velocita’ su pista corta ISU 2025 a Pechino, Cina, il 15 marzo 2025. 🔗romadailynews.it

Rugby, Champions Cup: la Benetton sogna a Castres, ma a tempo scaduto dice addio ai quarti di finale - Si è appena conclusa allo Stade Pierre-Fabre di Castres la sfida valevole come ottavo di finale della Champions Cup tra i padroni di casa francesi e la Benetton Treviso. Per i veneti prima apparizione in una fase finale della massima competizione europea e la squadra di Marco Bortolami si è presentata all’appuntamento senza voler recitare il ruolo di vittima sacrificale. E ha sognato fino allo scadere. 🔗oasport.it

Quante posizioni ha guadagnato Cinà nel ranking ATP da inizio anno. E se vince la finale a Hersonissos… - Federico Cinà è approdati in finale al Crete Challenger 2, in corso ad Hersonissos, in Grecia, di categoria Challenger 50, ed ha compiuto un gran balzo nel ranking ATP, nel quale ad inizio anno, nell’aggiornamento del 6 gennaio 2025, occupava la 522ma posizione. L’azzurro, che in carriera era stato al massimo 515°, posizione raggiunta il 16 dicembre 2024, nella classifica virtuale è salito alla piazza 441, guadagnando 116 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento, del 3 marzo 2025, nel quale occupava il 557° posto a quota 65 punti. 🔗oasport.it

ATP Madrid: Cinà sogna per un set, Korda cambia passo nel finale. Statunitense al terzo turno - Il secondo game del set finale si rivela una condanna per Cinà, incappato in due doppi falli e una grave sbavatura nei pressi della rete. Korda ritorna nella versione “untouchable” del primo ... 🔗ubitennis.com