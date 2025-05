Social network e alienazione emotiva La società connessa secondo Risso

Social network sono diventati un elemento centrale nella vita delle persone, soprattutto dei giovani e influenzano le interazioni Sociali, la percezione di sé e il benessere emotivo. Alcune ricerche di Ipsos su campioni di giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni (1200 persone intervistate) aiutano ad analizzare alcune dinamiche in atto. Un primo aspetto riguarda la ricerca del riconoscimento Sociale. Le persone assegnano una forte importanza ai parametri quantitativi dei Social: il 64% considera importante avere molti amici o follower; il 62% attribuisce valore ai like ricevuti sui propri post e il 63% alle visualizzazioni delle proprie story. Tra i giovani – e anche tra gli adulti – si è insediata una cultura della metrica del successo in cui il valore personale è determinato da like, cuoricini, follower e visualizzazioni.

