Soccorsa per una ferita riportata in una lite fornisce agli agenti false generalità | 35enne denunciata

ferita alla mano causata da una lite, fornisce false generalità agli agenti intervenuti e viene denunciata. L’episodio è accaduto questa notte nei pressi di corso Carlo Alberto, da dove era giunta una segnalazione legata ad alcune. 🔗 Anconatoday.it - Soccorsa per una ferita riportata in una lite, fornisce agli agenti false generalità: 35enne denunciata ANCONA – Accompagnata dalla Croce Gialla in ospedale per unaalla mano causata da unaintervenuti e viene. L’episodio è accaduto questa notte nei pressi di corso Carlo Alberto, da dove era giunta una segnalazione legata ad alcune. 🔗 Anconatoday.it

Viale Petrarca, trovata in un cortile con una ferita al volto e il contenuto della borsa rovesciato: anziana soccorsa - Alcuni residenti l'hanno vista a terra con delle ferite al volto e il contenuto della borsa rovesciato in un cortile e quindi hanno subito chiamato la centrale unica delle emergenze affinché potesse ricevere l'aiuto che necessitava. Grazie alla loro segnalazione, una donna di 80 anni è stata... 🔗livornotoday.it

Gorizia, accoltellate 3 persone in un bar dopo una lite, grave ragazza di 22 anni ferita al collo, arrestato l'aggressore, un italiano di 30 anni - VIDEO - L'aggressore si era dato alla fuga ma è stato fermato poco più tardi dai carabinieri e portato in carcere A Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia, tre persone sono state accoltellate ieri sera verso le 20 da un uomo di circa 30 anni che poi si è dato alla fuga. Secondo le ricostruzioni l 🔗ilgiornaleditalia.it

Incidente sulla Maiella: scialpinista ferita e soccorsa in elicottero - Un intervento del soccorso alpino si è concluso nel primo pomeriggio di questa domenica all'interno del parco nazionale della Maiella dove una scialpinista è stata recuperata nei pressi del rifugio Di Marco. L'elisoccorso regionale, attivato dalla centrale operativa del 118 Chieti-Pescara... 🔗chietitoday.it

Cerca sedare lite al pronto soccorso, ferita guardia giurata - Una guardia giurata in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania è stato ferito, riportando la perforazione del timpano, per un colpo ricevuto durante il tentativo di sedar ... 🔗msn.com

Ragazza ferita al volto soccorsa in elicottero a Verrès - Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Verrès, dove una ragazza minorenne è stata soccorsa in elicottero dopo aver riportato una ferita da arma da taglio ... segno che le ferite riportate non ... 🔗notizie.it