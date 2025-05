Snowboard il montemurlese Luchini bronzo al Super Grostè

Snowboard, per quel che riguarda la categoria agonistica “Men UL”: un riconoscimento che viene riservato annualmente (sulla base della somma dei risultati ottenuti) al miglior “Snowboarder” del mondo, nelle varie categoria agonistiche. E tanto per non perdere l'abitudine, Jacopo Luchini è salito sul podio anche nei giorni scorsi: l'agonista di Montemurlo ha infatti chiuso al terzo posto il “Super Grostè” (gareggiando sulla cima delle Dolomiti del Brenta) aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Un risultato che conferma la competitività ad altissimi livelli dell'atleta classe 1990, considerando che manca sempre meno alle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Una manifestazione che per lui rappresenterà con tutta probabilità l'ultimo grande appuntamento agonistico della sua carriera. 🔗 Sport.quotidiano.net - Snowboard, il montemurlese Luchini bronzo al Super Grostè Prato, 1 maggio 2025 – Poche settimane fa gli era stato conferito l'”Overall Crystal Globe” 202425 di, per quel che riguarda la categoria agonistica “Men UL”: un riconoscimento che viene riservato annualmente (sulla base della somma dei risultati ottenuti) al miglior “er” del mondo, nelle varie categoria agonistiche. E tanto per non perdere l'abitudine, Jacopoè salito sul podio anche nei giorni scorsi: l'agonista di Montemurlo ha infatti chiuso al terzo posto il “” (gareggiando sulla cima delle Dolomiti del Brenta) aggiudicandosi la medaglia di. Un risultato che conferma la competitività ad altissimi livelli dell'atleta classe 1990, considerando che manca sempre meno alle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Una manifestazione che per lui rappresenterà con tutta probabilità l'ultimo grande appuntamento agonistico della sua carriera. 🔗 Sport.quotidiano.net

