Snodo cruciale per Solaro Riapre via per Limbiate | sarà a senso unico per 3 mesi

senso unico per almeno 3 mesi via per Limbiate, che da diverso tempo era sbarrata per i lavori davanti e dentro piazza Cadorna. Proseguono gli interventi per la realizzazione del nuovo edificio di housing sociale, con parcheggio sotterraneo e giardino a vista, alle spalle del Polo di Comunità Regina Elena. Un nodo cruciale della viabilità solarese, la cui chiusura prolungata ha creato non pochi disagi. "Su piazza Cadorna rimarrà permesso il solo passaggio dei pedoni", puntualizza una nota dell’amministrazione, spiegando che i lavori in zona proseguono. Nei prossimi mesi il cantiere proseguirà con la sostituzione della linea della pubblica illuminazione sul lato nord di via per Limbiate e la conclusione delle aiuole sempre lato nord. Questo è uno dei progetti di Pnrr in corso di realizzazione a Solaro. 🔗 Ilgiorno.it - Snodo cruciale per Solaro. Riapre via per Limbiate: sarà a senso unico per 3 mesi Riaperta ma aper almeno 3via per, che da diverso tempo era sbarrata per i lavori davanti e dentro piazza Cadorna. Proseguono gli interventi per la realizzazione del nuovo edificio di housing sociale, con parcheggio sotterraneo e giardino a vista, alle spalle del Polo di Comunità Regina Elena. Un nododella viabilità solarese, la cui chiusura prolungata ha creato non pochi disagi. "Su piazza Cadorna rimarrà permesso il solo passaggio dei pedoni", puntualizza una nota dell’amministrazione, spiegando che i lavori in zona proseguono. Nei prossimiil cantiere proseguirà con la sostituzione della linea della pubblica illuminazione sul lato nord di via pere la conclusione delle aiuole sempre lato nord. Questo è uno dei progetti di Pnrr in corso di realizzazione a. 🔗 Ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Guerra ucraina, attacco a Odessa: città al buio. Perché è uno snodo cruciale per rifornimenti ed esportazioni - Nelle scorse ore la Russia ha attaccato ancora una volta Odessa, la città portuale sul Mar Nero e punto di snodo cruciale per l'Ucraina. Su Odessa sono stati lanciati droni che hanno... 🔗ilmessaggero.it

Juve-Atalanta, ultimatum Scudetto? Il big match di Torino è uno snodo cruciale per la stagione della Dea - Il piatto forte della 28esima giornata di Serie A, e non potrebbe essere altrimenti, sarà proprio il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta, in programma domani (domenica 9 marzo) all’Allianz Stadium di Torino. A due mesi di distanza della gara d’andata, disputata lo scorso 14 gennaio al Gewiss, la Dea e la Vecchia Signora si ritrovano l’una di fronte all’altra per dare vita ad un confronto che ha tutti i connotati dello snodo cruciale di una stagione entrata ormai nel suo segmento decisivo. 🔗bergamonews.it

Juve Verona snodo cruciale della stagione. Thiago Motta nel mirino: risultato a parte, deve dimostrare… Le due richieste al tecnico - di Redazione JuventusNews24Juve Verona snodo cruciale della stagione. Thiago Motta nel mirino: risultato a parte, deve dimostrare… Le due richieste al tecnico bianconero L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato della Juventus, attesa dalla sfida casalinga di questa sera all’Allianz Stadium contro il Verona dopo la debacle in Coppa Italia. Secondo quanto riportato da quotidiano questa sera Thiago Motta è chiamato a conquistare i tre punti ma non solo: deve dimostrare che la sconfitta con l’Empoli è stato solo un incidente di percorso e che la squadra ha la maturità per ... 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Snodo cruciale per Solaro. Riapre via per Limbiate: sarà a senso unico per 3 mesi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Snodo cruciale per Solaro. Riapre via per Limbiate: sarà a senso unico per 3 mesi - Riaperta ma a senso unico per almeno 3 mesi via per Limbiate, che da diverso tempo era sbarrata per i lavori davanti e dentro piazza Cadorna. Proseguono gli interventi per la realizzazione del nuovo e ... 🔗ilgiorno.it