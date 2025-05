Smarrito un mazzo di chiavi in piazza della Repubblica si può ritirare nel Comando della polizia locale

La polizia locale informa di un nuovo oggetto smarrito a Pescara che è disponibile per il ritiro nella sede del Comando in via del Circuito. Un mazzo di chiavi è stato rinvenuto mercoledì 30 aprile in piazza della Repubblica, in prossimità della "locomotiva".

