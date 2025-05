Sky - Inter domani gli esami di Lautaro Martinez | per il Barcellona chance quasi nulle c'è speranza per Pavard

Inter inizia a programmare la sfida di ritorno, valida per le semifinali di Champions League, contro il Barcellona, dopo il 3-3 ottenuto ieri.

Infortunio Lautaro Martinez: domani gli esami! Cosa filtra dopo Barcellona-Inter – Sky - Arrivano le ultime su Lautaro Martinez e il suo infortunio in Barcellona-Inter. Domani esami per il capitano nerazzurro, ma filtra pessimismo. LE ULTIME – L’infortunio di Lautaro Martinez, come anche confermato da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa post Barcellona-Inter, non sarà di poco conto. Si parla di risentimento, ma nella giornata di domani, scrive anche Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, farà degli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio. 🔗inter-news.it

Sky - Inter, domani gli esami di Lautaro Matrtinez: per il Barcellona chance quasi nulle, c'è speranza per Pavard - L`Inter inizia a programmare la sfida di ritorno, valida per le semifinali di Champions League, contro il Barcellona, dopo il 3-3 ottenuto ieri

Van Persie a Sky: «Inter forte in tutti i reparti, un giocatore da togliergli? Ne sceglierei tanti, ecco cosa servirà domani» - di RedazioneL'allenatore del Feyenoord, Robin Van Persie, ha detto la sua alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima di presentarsi in conferenza stampa, il tecnico del Feyenoord, Robin Van Persie, ha presentato così la gara di domani sera in Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi. SENSAZIONI – «Questa è la mia prima settimana da allenatore del Feyenoord, le sensazioni sono molto positive.

